Roma, Gasperini: "Dybala sta bene. Ferguson? Deve fare meglio anche a livello umano"

"Una settimana in più fa bene, ha superato l'influenza”. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così delle condizioni di Paulo Dybala, alla vigilia dell’impegno dei giallorossi in Europa League: “Non c'è tanto altro, Dybala ha avuto un'influenza poi l'ha superata: è tanto che si allena. Tutti possono giocare".

Nel corso della conferenza stampa, Gasp ha parlato anche di Evan Ferguson, centravanti irlandese a cui i giallorossi chiedono un miglior rendimento: "Non ci sono antipatie, ma le prestazioni: ha avuto tante opportunità. Lo vogliamo aspettare? Certo. Deve fare meglio, non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano: per esempio, Hermoso è una colonna anche nello spogliatoio, per quello che esprime in campo.

Mi auguro che sia così anche per lui: è stato fermo un anno, spero che possa esprimersi al meglio da qui in avanti".

La conferenza stampa di Gasperini