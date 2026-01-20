Roma, è deciso: Leon Bailey saluta in anticipo, torna all'Aston Villa. Risolto il prestito
Finisce dopo appena sei mesi l’avventura di Leon Bailey alla Roma. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso e l’Aston Villa hanno infatti concordato la risoluzione anticipata del prestito dell’attaccante giamaicano, che farà rientro alla società di Birmingham.
Da capire se il suo futuro sarà in Inghilterra o altrove - più probabile, nelle ultime ore sono filtrati diversi interessamenti turchi nei suoi confronti -, quel che è certo è che quella giallorossa è un’avventura da considerarsi chiusa.
Bailey saluterà senza aver segnato nessun gol nel campionato di Serie A.
