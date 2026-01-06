Bove, tempo di tornare a giocare: saluterà la Roma, nel futuro c'è la Premier League

Edoardo Bove se ne va dalla Roma. Il centrocampista italiano di 23 anni rescinderà consensualmente il contratto in essere con il club giallorosso, per fare in modo che il ragazzo possa essere libero di tornare in pista. L'ex Fiorentina però dovrà giocarsi le sue carte all'estero, perché in Italia la legge non consente di portare avanti l’attività agonistica se si porta un defibrillatore sottocutaneo (ICD). Stessa sorte che è toccata in passato a Christian Eriksen, che dall'Inter si svincolò passando poi a Brentford e Manchester United.

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Bove si sente bene e durante l'estate ormai trascorsa si è allenato con un preparatore a Roma, con buone risposte dal suo corpo. Sempre sotto controllo di medici, in piena sicurezza, il giocatore classe 2002 reagisce bene sotto sforzo e pensa di poter tornare a giocare a breve. Il che è sempre stato il suo desiderio, ma prima dovrà ritrovare la forma adatta visto che è stato fermo 13 mesi. I miglioramenti, però, sono tangibili e la forza di volontà evidente.

Sì, ma dove andrà Bove? Secondo il portale della Rosea, Edoardo è aperto ad ogni possibilità. Il centrocampista romano di 23 anni vuole ascoltare chiunque si presenterà con un'offerta e consapevole di dover levare le tende dall'Italia, è emozionato dall'idea di mettersi in gioco all'estero. Nei mesi scorsi intanto si sono fatte avanti diverse squadre, soprattutto dalla Premier League. E si prevede che dal campionato inglese l'ex Fiorentina riprenderà a giocare.