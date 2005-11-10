Roma, Gasperini: "È presto, ma vincere oggi a Napoli sarebbe una grande spinta"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:30Serie A
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24.10.2026 17:30Serie A
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Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Napoli valevole per l’8^ giornata di Serie A.
Che gara ci dobbiamo aspettare?
"Una gara di livello, con tanti giocatori importanti e tra due delle squadre migliori del campionato".
L'importanza di Cristante?
"Importante, in quel reparto abbiamo dovuto spesso giocare con gli stessi. Importante per quello che sta facendo quest'anno e perché ci rende una squadra più duttile. Vediamo, ci dà possibilità di avere varianti durante la gara".
Una partita così quanto può indirizzare la stagione?
"E' un po' presto in termini definitivi, ma se vinciamo oggi a Napoli sarebbe un'ulteriore passo di consapevolezza e sarebbe una grande spinta".
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