La Roma non si era mai trovata in questa situazione: 4 partite di Serie A senza i gol di Malen

A leggere il tabellino di Napoli-Roma 3-3 si fa fatica a crederci. Delle tre reti giallorosse, nessuna porta la firma di Donyell Malen, uno che dal giorno del suo arrivo a Trigoria ha segnato 24 gol in 30 presenze complessive. Per questo quando non esulta fa notizia.

In campionato Roma senza i suoi gol da 4 partite

Contro il Napoli ha comunque inciso fornendo un assist per Soulé, ma il fatto che in campionato non arrivino gol da 4 giornate è un inedito. D'accordo in Champions League sono comunque arrivate le reti contro Real Madrid e Slovan Bratislava, ma in Serie A l'ultimo gol risale al 14 settembre contro il Torino. Oltre un mese fa, prima della sosta, con un digiuno che in termini di numero di gare giocate non era mai durato tanto.

Mai successo prima. E i risultati ne risentono

Dal suo arrivo alla Roma nel gennaio scorso l'olandese si era "inceppato" al massimo per due partite consecutive in campionato. Ora siamo già a 4, considerando anche la sfida saltata contro il Genoa per squalifica. E non sarà un caso che la Roma ha rallentato, in questo periodo: senza i gol di Malen è arrivato il pareggio con l'Inter, quello col Como e quello col Napoli, nel mezzo anche la vittoria col Genoa in cui però l'ex Aston Villa era assente. Un dato che dice poco di per sé, ma che fa comunque riflettere visti gli straordinari numeri del giocatore nell'ultimo anno giallorosso.