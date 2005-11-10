Attenta Roma, le sirene inglesi tornano a suonare per Kone: il francese piace al Liverpool

Tornano a suonare le sirene inglesi per Manu Kone. Il centrocampista della Roma, già nel mirino del Chelsea nell'ultima finestra di mercato, ora sarebbe un obiettivo per il centrocampo del Liverpool.

Il Liverpool tiene d'occhio Kone come alternativa a Scott

La notizia arriva dall'Inghilterra, dove secondo talkSPORT, il francese è uno dei giocatori monitorati dai reds, sebbene non l'unico. Tra gli altri giocatori attenzionati ci sono Alex Scott, giocatore che piace al Milan e che sembra più vicino al Chelsea e Lamine Camara del Monaco.

Chelsea increasingly confident of signing Bournemouth midfielder Alex Scott in January. Scott is Chelsea’s top target after Enzo Fernandez’s left for Manchester City on deadline day over the summer. Bournemouth want £100m+ and Xabi Alonso’s side are already in fresh talks having made multiple bids over the summer. Liverpool also hold an interest in Scott, but have less urgency to add a midfielder in January. Monaco's Lamine Camara, who Chelsea failed to sign on deadline day, and Roma's Manu Kone are two other targets.🍒 🤝 @alex_crook — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 27, 2026

In estate grande pressing del Chelsea

Ricordiamo che il Chelsea ha tentato fino all'ultimo di acquistare Kone, arrivando a mettere sul piatto fino a 60 milioni. Il giocatore, pallino di Gian Piero Gasperini, non si è mosso per precisa volontà del tecnico che aveva ribadito il concetto subito dopo la partita di campionato vinta contro il Lecce. 25 anni, Kone è attualmente fermo ai box per un problema al bicipite femorale che gli ha fatto saltare le partite contro Genoa, Slovan Bratislava e Napoli. In precedenza, Kone è stato sempre impiegato da Gasperini, trovando anche per due volte la via del gol contro l'Inter. Arrivato nell'estate del 2024, Kone è legato ai giallorossi da un contratto fino al 2029.