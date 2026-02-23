Juve-Galatasaray, dal campo al mercato: i giallorossi sono tornati con forza su Koopmeiners

La sfida di mercoledì tra Juventus e Galatasaray si giocherà sul campo, ma anche sul mercato. Come spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il club turco sarebbe tornato con decisione sulle tracce di Teun Koopmeiners, già seguito in passato e rimasto nel mirino giallorosso dopo i recenti incroci europei. La prestazione offerta in campo internazionale avrebbe rafforzato la convinzione della dirigenza turca, pronta a riorganizzare un nuovo assalto al centrocampista (o difensore) ex Atalanta.

Durante la sessione invernale Koopmeiners aveva respinto ogni interessamento, intenzionato a rispettare l’importante investimento sostenuto dal club torinese appena due anni fa (circa 60 milioni di euro). In estate, però, lo scenario potrebbe cambiare drasticamente, con la dirigenza juventina disposta ad ascoltare le eventuali offerte. In questa stagione il classe 1998 ha collezionato finora 34 presenze, con due reti realizzate e 2174 minuti giocati.