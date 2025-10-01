Roma, Gasperini sul dualismo Dovbyk-Ferguson: "Penso a Muriel. Chi entra può sempre decidere"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la conferenza stampa odierna ed in vista della sfida di domani contro il Lille, seconda sfida di Europa League stagionale:

Come si prepara una sfida così sul piano fisico e mentale?

"Dobbiamo avere la forza di dimenticare le vittorie pensando subito alla partita successiva. Il calcio oramai è questo, anche se partite come il derby ti possono togliere energie nervose più che fisiche. Domani sarà difficile contro una squadra propositiva".

Come sta rispondendo la Roma alle sue richieste?

"Molto bene, c'è grande partecipazione da parte di tutti. Siamo solo all'inizio, ma 6 partite sono significative per atteggiamento, partecipazione e voglia di fare la partita".

Come vivono il dualismo Dovbyk e Ferguson?

"Il giocare tante partite è un vantaggio. Ma per me è sempre stato così, i ruoli d'attacco sono quelli che cambio di più. Mi viene in mente Muriel, decisivo per anni dalla panchina. Molto spesso chi entra nel finale può essere più decisivo di chi parte dall'inizio".

Vincere l'Europa League è l'obiettivo come dice Kone?

"Bisogna aspettare, siamo all'inizio. Giustamente bisogna essere ambiziosi, ma noi dobbiamo conquistarci ancora più credibilità e lo stiamo facendo".

Cosa pensa di Giroud?

"Un giocatore straordinario, la cosa bella è che nonostante passino gli anni per tutti ci sono tanti giocatori che riescono ad essere competitivi nonostante l'età. Questo penso sia frutto di allenamenti e preparazione che hanno allungato la carriera a questi calciatori".