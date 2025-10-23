Live TMW Roma, Gasperini: "Ziolkowski ha bisogno di tempo. Koné zoppica"

Altro clamoroso scivolone all'Olimpico: dopo le sconfitte contro Torino, Lille e Inter, anche il Viktoria Plzen stende la Roma di Gian Piero Gasperini in terra nemica. Dopo un primo tempo horror per i giallorossi, non è bastato il rigore di Paulo Dybala per ribaltare le reti di Adu e Souaré. In questi minuti, Gasperini è atteso nella sala stampa dello stadio per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

22.55 - A breve l'inizio della conferenza stampa di Gasperini.

23.27 - Inizia la conferenza stampa.

La scelta di Ziolkowski dal primo minuto come l'ha maturata?

"Adesso va recuperato, magari ha bisogno di più tempo per questo tipo di partite".

Come mai non sta schierando Tsimikas?

"Scelta tecnica. Wesley sta facendo bene sulle fasce, con spinta... poi magari sbaglia qualche cross. Celik aveva fatto bene a destra con l'Inter, poi l'ho dovuto rimettere dietro".

Si aspetta di più dai due attaccanti? Magari la loro carenza è più mentale che tecnica...

"Non credo, non esiste. Vanno in campo, hanno fiducia di squadra e mister. Non penso sia psicologica, anzi. Dovbyk dà segnali, almeno fisici, poi sul piano tecnico non riesce a esprimersi al meglio. Ferguson ha bisogno di più tempo, magari il lungo stop e il digiuno dai gol pesano".

Come sta Koné?

"Vedremo domani, era abbastanza zoppicante".

Ci può spiegare il cambio Soulé-Ndicka?

"Mi è sembrato affaticato, ha giocato 70 minuti".

23.34 - Termina la conferenza