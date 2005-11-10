Innocenti: "Comuzzo e Kouadio sono il futuro ma dipende cosa vuol fare la Fiorentina"

L'ex responsabile del settore giovanile di Empoli e Benevento Andrea Innocenti ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola partendo dalle polemiche di Paratici sugli arbitraggi: "Come direbbe Baldini, senza arbitro non si gioca. Io ho sempre trovato inutile la protesta verso l'arbitro sia per l'immagine che un dirigente dà di se stesso che della società, non ci trovo un senso, ma lo fanno tutti ormai. Si può stare a discutere 8 ore con un arbitro ma tanto alla fine dell'anno avrai episodi a favore e contro magari trapela un po' di nervosismo. Quando sei un dirigente top e con grande esperienza lo trovo fuori luogo, ma non è contro Paratici, lo fanno tutti. Tanto è difficile che un arbitro cambi idea".

Secondo classifiche di reparto Comuzzo e Kouadio sono tra difensori più interessanti in Europa, possono essere il futuro viola?

"Assolutamente sì perché hanno prospettive importanti ma poi dipende cosa vuole fare la Fiorentina. E' brutto però ad ottobre dire le solite cose".

De Gea chiede tempo e pazienza ai tifosi, la squadra paga la giovinezza?

"Vista la media età ci può stare, però la Fiorentina è un mix in realtà. Ma il club o il primo luglio dichiara cosa vuole fare ma al momento non è il Como né l'Atalanta di inizio ciclo come metodo di lavoro. Io vedo più l'Atalanta di sei-sette anni fa quando ha cambiato strategia e poi ha vinto ma negli anni successivi. Ecco bisogna dire cosa vuole fare, altrimenti si fa un mercato ibrido, con giocatori non tuoi come Mastantuono, e basta. La domanda è cosa vuole fare la Fiorentina nel futuro?".