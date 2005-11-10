Como, Fabregas: "Il Manchester United è più forte di noi, anche con 16 giocatori"

“Nel calcio può andare bene o male. Puoi vincere o perdere”. Cesc Fabregas, alla vigilia della sfida tra il suo Como e il Manchester United, ha parlato così ai microfoni di TNT: “Però, quando analizzi la squadra, hanno sicuramente alcuni dei migliori giocatori d’Europa. Se hanno 16 giocatori, sono comunque migliori di noi”.

Le difficoltà del Manchester United possono essere una difficoltà in più per voi?”

“Ripetono: se hanno 16 giocatori, sono messi meglio di noi. Il Manchester United è il Manchester United. Penso a tutta la qualità che hanno messo in estate. Giocatori di grandissima qualità”.