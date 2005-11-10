Scontri all'Olimpico durante Roma-Slovan Bratislava: ferito un agente di polizia
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Un agente sarebbe stato ferito durante gli scontri tra gli ultras dello Slovan Bratislava e la polizia, nel bel mezzo della partita di Champions League poi vinta dalla Roma.
A riferirlo è gazzetta.it, che riporta anche la sottrazione dello scudo di protezione, poi lanciato verso i tifosi romanisti.
Si temevano anche conseguenze fuori dallo stadio Olimpico dopo il triplice fischio, per quanto al momento non si abbia notizia.
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