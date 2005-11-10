La Roma butta giù il muro del Sassuolo a metà primo tempo: a segno Hermoso
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Pierpaolo Matrone
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07.11.2026 21:13Serie A
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Dopo poco più di 25 minuti di Roma-Sassuolo, i giallorossi sbloccano il punteggio con una rete di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo va in verticale e scambia con Malen. Il Sassuolo, che fin qui aveva retto bene, ci mette poca ferocia e l'ex Atletico Madrid sfonda: finta col destro e sinistro vincente dall'interno dell'area per l'1-0.
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