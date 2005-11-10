Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria per 2-0 sullo Stoccarda in Champions League: "Siamo abituati a sentire tante cose verso di noi ma è giusto perché l'Inter fa parlare. Ci sono grosse aspettative e non ci nascondiamo, perché non abbiamo mai nascosto i nostri obiettivi. Ci prendiamo le critiche, anche se a volte sono sono un po' esagerate, però oggi l'importante era vincere. Lo Stoccarda è una squadra tosta, potevamo fare meglio in alcune situazioni ma volevamo vincere per continuare il nostro cammino in Champions League e per la nostra fiducia".

Siete cresciuti in concentrazione?

"Sì, possiamo migliorare ancora ma quella di oggi era una partita da portare a casa contro una squadra che non ti fa giocare nella maniera migliore. Avevamo bisogno di tirare fuori l'elmetto, oggi l'abbiamo fatto con due o tre interventi difensivi che in altre partite ci sono mancate mettendo quella cazzimma in alcune occasioni. Dobbiamo fare i complimenti a tutti, perché cerchiamo sempre di rispondere sul campo".

Buona risposta anche da parte di Barella?

"Fa parte del gioco, ci sono periodi nei quali si è al 100% e altri nei quali non lo sei. Fa parte della vita di un calciatore, io sono disposto ad accettare tutte le critiche e le scelte dell'allenatore cercando di dare sempre il mio contributo".