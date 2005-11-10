Si è conclusa la 5^ giornata della League Phase di Champions League, con l'Inter che ha battuto 2-0 lo Stoccarda e la Roma che è riuscita a fermare il PSG sul 2-2 al Parco dei Principi. L'Italia resta al settimo posto, dietro a Belgio, Turchia, Germania, Spagna, Portogallo e Inghilterra, ma accorcia sul secondo posto grazie ai risultati positivi della serata. Adesso sono il secondo posto, che vale una squadra in più alla prossima edizione della competizione europea, è distante 1.143 punti.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2026/27

1. Inghilterra 9.722 (9/9)

2. Portogallo 9.500 (5/5)

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3. Spagna 9.281 (8/8)

4. Germania 8.714 (7/7)

5. Turchia 8.700 (4/5)

6. Belgio 8.400 (5/5)

7. Italia 8.357 (7/7)

8. Norvegia 7.800 (4/5)

9. Olanda 7.666 (6/6)

10. Francia 7.642 (7/7)