Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo la sfida di Champions League contro il PSG chiusa sul 2-2.

Formazione iniziale stravolta.

"Dipende dai punti di vista. Volevo dare una chance importante a Castro, Malen sta giocando tanto e non solo con noi".

Cosa pensa della prestazione?

"Abbiamo giocato contro una squadra fantastica e sono molto contento questa sera. Abbiamo saputo soffrire in dei momenti e giocare in alto in altri. Prestazione che mi dovrò andare a rivedere".

Gol subito da corner.

"Davvero un peccato, in Champions ne avevamo presi altri".

Contento che sta creando una squadra vincente?

"Lo sono per la crescita di questi ragazzi. Appena c'è stata l'opportunità, ci siamo proposti con buona qualità".

Qualcosa che ancora non ha visto e vorrebbe vedere?

"Siamo sulla strada giusta, dobbiamo porci sempre nuovi traguardi goderci questa partita. Io penso già alla prossima, qualcuno ha finito in riserva. per fortuna giochiamo domenica, non troppo ravvicinati come altre volte".

Hermoso ha detto che potete lottare per tutto.

"Lo vogliamo fare tutti e lui è un interprete straordinario di questo per mentalità e qualità".