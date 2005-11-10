PSG-Roma 2-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes (14' st Zaire-Emery); Joao Neves (33' st Lucas Hernandez), Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche (33' st Ndjantou), Ferran Torres (14' st Dembelé), Mayulu (24' st Godts). A disposizione: Chevalier, Bar, Beraldo, Marquinhos, Digne, Dro Fernandez, Boly. All.: Luis Enrique
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (21' st Ghilardi), N'Dicka, Hermoso; Molina (21' st Malen), de Roon, Koné (18' st Cristante), Wesley; Pisilli, Soulé (37' st Lulli); Castro (18' st Dybala). A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Balerdi, Rodrigo Mora. All.: Gasperini
Arbitro: Nyberg (Sve)
Marcatori: 5' Hermoso (R), 31' Zabarnyi (P), 16' st rig. Dembelé (P), 32' rig. st Malen (R)
Ammoniti: Mancini (R), Wesley (R)