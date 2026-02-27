Esclusiva TMW Colosso Bayern, ma l'Atalanta è temuta in Germania: "Il 4-1 al Dortmund un bell'avvertimento"

Fra Arsenal e Bayern Monaco, l'Atalanta ha pescato i bavaresi: si sapeva che la squadra di Palladino, dopo l'impresa contro il Borussia Dortmund ai playoff, avrebbe dovuto affrontare un colosso agli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi hanno ormai abituato a rendere possibile l'impossibile, anche se rimane chiaro come i tedeschi siano favoriti in questa partita.

Ma dall'altra parte, come viene vista la Dea, in Germania? Il giornalista Jan Krebs, di RTV Television in terra tedesca, lo ha spiegato a TuttoMercatoWeb.com: "L'Atalanta è una bella sorpresa" - le sue parole - ", negativa per il Borussia Dortmund, che ha deluso nell'ultima gara. Nella sfida di ritorno si è visto cosa si può fare con la giusta grinta e determinazione quando si scende in campo come una squadra unita".

Da parte dei bavaresi però difficilmente verrà sottovalutato l'impegno: "Giocare contro una squadra italiana è sempre una bella sfida, lo ha detto anche il ds Eberl. Tatticamente le vostre squadre sono sempre molto forti, la partita contro il Dortmund è un bell'avvertimento per il Bayern. Kompany è un gran signore, soprattutto è intelligente e mai farà l'errore di sottovalutare l'Atalanta. Il 4-1 ha creato qualche titolo qui in Germania, ha fatto rumore dopo il 2-0 dell'andata".

Rispetto a parte però, il Bayern rimane favorito: "La favorita rimane il Bayern, sì. Non diranno mai apertamente dal Bayern, ma è chiaro. Kompany è anche furbo, è sempre aggiornato e sa cosa c'è da correggere di partita in partita. Sarà la prima volta fra Atalanta e Bayern, ma si è capito molto bene cosa sia in grado di fare questa squadra. Il rispetto per le italiane è sempre alto. L'anno scorso nonostante i tanti infortuni il Bayern era dato come favorito contro l'Inter, ma sono stati i nerazzurri a passare il turno".