Como, Fabregas: "Morata si sente troppo responsabile. Nico Paz? Da un anno cresciuto difensivamente"

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Lecce. Questo il suo pensiero su Nico Paz:

Baturina senza Nico Paz può giocare nella sua posizione?

"E poi che fai con Caqueret? Baturina stava giocando bene con la Juventus, avevamo preparato la partita con una struttura specifica. Un giocatore se fa bene in un ruolo e lo vuoi cambiare, a volte fa bene e altre no. Caqueret però non è da sottovalutare, perché magari uno è costato più dell'altro. Io sono stato ingiusto con lui, gli ho dato meno spazio di quello che avrebbe potuto avere. Ma tutti devono essere preparati per giocare".

Quindi Nico Paz finisce a sinistra?

"La cosa buona di Caqueret è che può giocare ovunque. Ma pensa che può giocare in 5 ruoli. Vojvoda in 4, Nico Paz anche a destra. Caqueret recupera palloni? Non con il duello, ma con intelligenza e posizione. Lui è sveglio. Ci sono giocatori ai quali devi parlare tutta la partita, ma Caqueret è molto preparato e sempre in movimento, dinamico".

Nico Paz difende di più? E hanno applaudito tanto Morata allo Stadium...

"Sì, meritato e ricordo che ha fatto una grandissima stagione con Tevez doppia punta. Alvaro è un ragazzo con un grandissimo cuore, a volte si sempre troppo responsabile di tutto quello che succede ma lo fa con grande stima e voglia. Io sarei più preoccupato se fosse stupido o in altre situazioni. Ho visto tanti giocatori massacrati se non fai bene una stagione, ma con un gol negli ultimi tre mesi ti cambia tutto. Gira tutto. Nico Paz? Non sono d'accordo. L'anno scorso sono stato molto duro con lui e con gli altri giocatori, per diventare top si deve difendere. Ma da febbraio-marzo dell'anno scorso ha avuto una crescita importante da questo aspetto, del suo aspetto difensivo non se ne può dubitare. Andare sempre contro i giocatori più forti a difendere non è facile, ma l'ha fatto. Sono contento della sua crescita su questo".