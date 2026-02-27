Hellas, Sammarco: "Belghali ha ripreso a correre. Salvezza? Punto sull'orgoglio"
"Bisogna lavorare sull'orgoglio personale di ogni giocatore”. Paolo Sammarco, tecnico dell’Hellas Verona, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con il Napoli, ha indicato le necessità degli scaligeri per salvarsi. “Noi tutti e anche loro dobbiamo dimostrare di meritare la categoria, che passa anche attraverso qualcosa di personale, mi ci metto anche io di mezzo".
I tempi di recupero per Belghali dopo la ricaduta per il problema alla caviglia?
"Ha ricominciato a correre, siamo speranzosi, bisogna vedere come procede step by step. Sperando che, se ogni step va come deve andare, già la settimana prossima possa rientrare con il gruppo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
