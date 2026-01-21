Roma, Gasperini: "Domani opportunità per i giovani. Friedkin a Trigoria un valore aggiunto"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro lo Stoccarda: "È chiaro che andiamo avanti partita per partita, ma 21 in campionato sono già un bel segnale e altrettanto le 6 di Europa League. Cerchiamo di ottenere risultati e contemporaneamente far crescere un organico che numericamente in prospettiva ha qualche difficoltà. La società è attenta a quelle che possono essere le possibilità per migliorare la squadra e far risultato".

Come si gestisce il doppio impegno?

"Indubbiamente la partita con il Milan di domenica è quella a cui abbiamo tutti i pensieri, anche per i tifosi ed è normale vista la posizione che occupiamo. Domani contro lo Stoccarda non sarà facile, sono un'ottima squadra, ci giochiamo la possibilità di andare agli ottavi, dobbiamo farlo con tutti quelli a disposizione, è un'opportunità per vedere i giovani e la loro crescita".

Ghilardi o Ziolkowski potrebbero giocare?

"Sì, forse anche tutti e due. Ndicka è tornato di recente, poi abbiamo Mancini, Hermoso si è fatto male... È l'occasione per far vedere la loro crescita".

Legherà i Friedkin a Trigoria fino all'arrivo di un esterno?

"È la cosa più importante di questi mesi, non era mai successo, per noi averli qui è un valore aggiunto, abbiamo risposte immediate e serve anche a loro per avere meglio la percezione di quello che succede. Usciremo più legati e convinti di quello che dovremo fare".

Che Stoccarda si aspetta?

"È una squadra forte, ulteriormente migliorata. L'anno scorso giocai in trasferta e fu equilibrata, lo sarà anche domani, per noi è un impegno importante e sarà un metro di valutazione per quelli che hanno avuto meno spazio".