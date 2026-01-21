Tra Bailey e la Roma è addio dopo 6 mesi. Gasperini: "Pensavamo potesse aiutarci, ma gli infortuni..."

"Bailey ha avuto un'esperienza negativa, si è infortunato il primo giorno ed è iniziato il calvario". Parla così Gian Piero Gasperini, che domani affronta allo Stadio Olimpico lo Stoccarda in Europa League. Nella consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico della Roma si è soffermato - tra i vari temi - anche sull'addio di Leon Bailey, ufficializzato oggi dopo una prima parte di stagione assai deludente.

L'esterno d'attacco giamaicano ha infatti interrotto il prestito in giallorosso dopo soli sei mesi per tornare anzitempo in Premier League, precisamente all'Aston Villa. Per lui in giallorosso 11 presenze e tanti infortuni. "A volte sembrava potesse recuperare, poi ha avuto ricadute - ha continua Gasperini in conferenza -. Pensavamo potesse aiutarci, ma gli infortuni hanno determinato la scelta, compresa la gara col Torino in cui si è fermato. Allora è stata presa la decisione. Questo apre uno spazio. Non so cosa può succedere, si vedrà. Se arrivano situazioni che ci migliorano, bene, altrimenti restiamo così".

Che tipo di gestione farà in vista di domani considerando i tanti impegni?

"La squadra sta bene, a parte Hermoso e Dovbyk e i nuovi. Domani è una partita ravvicinata a quella del Milan: adesso è una gara di maggiore attenzione. In Europa stiamo bene, vincendo potremmo saltare i playoff. La nostra attenzione al momento è al campionato".