Roma-Juve, servono i soldi dell'Europa: negli ultimi 5 anni i due club hanno perso 1,5 miliardi

Supersfida questa sera all'Olimpico. La Roma di Gian Piero Gasperini scenderà in campo fra le mura amiche per ospitare la Juventus dell'ex Luciano Spalletti. Obiettivo Champions League per entrambe le squadre ma con la consapevolezza che non sarà una lotta facile visto anche l'inserimento prepotente del Como di Fabregas. I lariani ieri hanno superato 3-1 il Lecce e hanno scavalcato al quinto posto proprio i bianconeri e sono adesso a -2 dai giallorossi, quarti a quota 50 punti. Una partita, quella che si giocherà nella Capitale, importante ma ben più importante è un piazzamento nell'Europa che conta.

Persi 1,5 miliardi

Ad entrambe le squadre infatti servirebbe un piazzamento in Europa, meglio ancora se in Champions League, soprattutto per ripianare un po’ le perdite degli ultimi anni. Come analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Roma e Juventus negli ultimi cinque anni hanno perso ben 1,5 miliardi di euro, il peggior dato della Serie A.

I dettagli

Analizzando nel dettaglio infatti la Roma ha perso 185 milioni di euro nella stagione 2020-2021, 219 in quella successiva mentre negli ultimi tre anni questo dato è sceso sensibilmente dimezzandosi quasi nel 2022-2023 con 103 milioni di rosso, 81 nel 2023-2024 e 54 nella scorsa stagione. Più alte le cifre della Juventus che nel 2020-2021 ha perso 227 milioni, 239 nel 2021-2022 e 129 nel 2022-2023. Nel 2023-2024 i milioni persi sono stati 199 mentre la scorsa stagione "solo" 58.