Milan, Tare segue da settimane un terzino del Barcellona: la valutazione è di 15 milioni

Il mercato rossonero prende forma partendo da profili giovani e di prospettiva. In attesa di capire come evolverà la prossima stagione, il Milan si muove con anticipo e guarda soprattutto all’estero, tra Europa e Sudamerica, per rinforzare la rosa.

Un segnale curioso, ma indicativo, arriva da un gesto simbolico: Paolo Maldini ha regalato una maglia autografata a Gerard Martin, terzino classe 2002 del Barcellona, da sempre dichiaratamente suo ammiratore. Un omaggio che ha emozionato il giocatore e che, indirettamente, si intreccia con le strategie rossonere: come scrive il Corriere dello Sport, Igli Tare segue Martin da settimane, valutando un possibile affondo nella prossima finestra estiva. Il costo dell’operazione si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro.

Parallelamente, prende sempre più corpo un’altra trattativa. Dal Brasile, infatti, è in fase avanzata l’arrivo di André, centrocampista diciannovenne del Corinthians. L’operazione, da circa 12 milioni di euro, viene descritta come ormai ben avviata. Due piste diverse ma accomunate da una linea chiara: investire su talento e futuro, con l’obiettivo di costruire un Milan sempre più sostenibile e competitivo nel medio periodo.