Quagliarella: "Dal Torino mi aspettavo uno step di crescita, ora deve fare attenzione"

La domenica di Serie A comincia con Genoa-Torino, vero e proprio scontro salvezza tra due squadre che non possono permettersi passi falsi. Fischio d'inizio alle ore 12.30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Fabio Quagliarella, dagli studi di Sky, ha parlato così dei granata a pochi minuti dall'inizio della gara: "Considerando la presenza di giocatori come Simeone, Zapata e Vlasic mi aspettavo un Toro non dico in zona Europa, ma comunque in grado di crescita. Non mi aspettavo questa classifica, ora deve fare attenzione. Dietro ha la Fiorentina, che può fare un filotto di vittorie e tirarsi fuori. La classifica è complicata".