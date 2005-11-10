Roma, Lulli: "Emozione incredibile, mi sono passati davanti tutti i sacrifici fatti"

Emanuele Lulli, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara col Genoa nella quale ha segnato la sua prima rete in Serie A: "Emozione incredibile, mi sono passati in mente tutti i sacrifici fatti da me e dalla mia famiglia. Spero che ci saranno tante altre serate così".

Cosa ti chiede soprattutto Gasperini?

"La prima cosa che mi chiede il mister è la fase difensiva, spero che sarà contento per quello oltre che per il gol".