Roma, le cifre del rinnovo di Lulli: andrà a guadagnare quasi un milione annuo, fino al 2031

"Per valori atletici, velocità e resistenza, è superiore a tutti, anche a Wesley. Una forza della natura". La benedizione di Gian Piero Gasperini bacia Emanuele Lulli, la vera rivelazione di questo principio di campionato in salsa Roma. Già convocato dall'Under 21 - e schierato nel secondo tempo contro l'Armenia al posto di Favasuli - può essere presto un pilastro per la nazionale di Silvio Baldini, ma non solo.

Rinnovo pronto

Quando sarà di ritorno da Pescara, dove affronterà la Polonia nella partita decisiva del girone di qualificazione per il prossimo Europeo, andranno in scena i colloqui per un prolungamento fino al 2031. Teoricamente non ci dovrebbero essere grossi problemi e la stessa Roma si dice abbastanza confidente in un esito positivo già a breve giro di posta.

Le cifre

L'ingaggio dovrebbe salire di molto, andando a sfiorare il milione di euro. Questo per evitare che altre big possano cercare di irretirlo, considerata la scadenza al 30 giugno del 2027 e che, dopo, sarebbe disponibile a parametro zero. Un investimento sul suo futuro, forse non esagerato come ingaggio ma certamente non male per chi, in estate, sembrava destinato a un prestito, magari all'Avellino. Invece è rimasto ed è stata la scelta più giusta, sia per lui che per gli stessi giallorossi.