Renato Veiga sfida il Napoli. Che ha pensato a lui prima di acquistare Badiashile

Questa sera il Napoli gioca la seconda partita di Fase Campionato nella Champions League 2026/27, con la squadra di Allegri chiamata a incamerare i primi punti nel cammino all'interno del maxi-girone, dopo il ko all'esordio contro l'Arsenal. Per farlo, dovranno imporsi sul campo del Villarreal.

Titolarissimo, anche del Portogallo

Uno dei protagonisti del Villarreal è un ex Serie A, dato che ha vestito per qualche mese del 2025 la maglia della Juventus: è Renato Veiga, che nel frattempo è diventato un perno del Submarino Amarillo, oltre che della nazionale del Portogallo in cui è titolare fisso e tiene in panchina un giovane talento in rampa di lancio come Inacio. Per spiegarne importanza e centralità, c'è un dato: Veiga è in assoluto e con distacco, il giocatore della Liga con il maggior numero di passaggi.

Un pensiero di mercato in estate

Tra l'altro, proprio Renato Veiga quest'estate è entrato nelle idee del Napoli. Quando il club partenopeo ha iniziato a perdere i centrali (Beukema, Marianucci e infine Buongiorno) uno dei nomi indicati direttamente da Allegri è stato giustappunto quello del portoghese. Da lì è partita una rapida richiesta di informazione, che si è però infranta di fronte ai 40 milioni di euro chiesti dal Villarreal. E alla fine ha spostato le sue attenzioni su Benoit Badiashile, preso con una formula (prestito con diritto di riscatto) e un costo possibile (il pacchetto, in caso di acquisto definitivo, è da 30 milioni di euro) più snelli.