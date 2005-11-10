Bergomi: "Roma, Malen può mettere in difficoltà lo United. Vasquez va aiutato"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:52Serie A
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03.11.2026 20:52Serie A
L'ex difensore dell'Inter è a Old Trafford per il match dei giallorossi: "Mi aspetto tanto dall'olandese, mentre il portiere ha una grossa responsabilità".
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Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, commenterà oggi Manchester United-Roma per Sky Sport e ha parlato così di Donyell Malen: "Può essere la sua serata, assolutamente. Loro hanno problemi dietro, mi aspetto tanto da lui, dovranno gestire bene le transizioni e con i suoi movimenti di smarcamento può mettere seriamente in difficoltà la retroguardia. Loro difendono di reparto, ma Malen ha velocità e tempi per andare a far male a quella linea difensiva".
Vasquez gioca in porta.
"Va aiutato, ma lui deve avere personalità e la gestisci anche attraverso la comunicazione. Deve comandare il reparto quando attacca, non sarà facile perché non gioca da tantissimo tempo, ha una grossa responsabilità".
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