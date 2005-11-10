Bergomi: "Roma, Malen può mettere in difficoltà lo United. Vasquez va aiutato"

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, commenterà oggi Manchester United-Roma per Sky Sport e ha parlato così di Donyell Malen: "Può essere la sua serata, assolutamente. Loro hanno problemi dietro, mi aspetto tanto da lui, dovranno gestire bene le transizioni e con i suoi movimenti di smarcamento può mettere seriamente in difficoltà la retroguardia. Loro difendono di reparto, ma Malen ha velocità e tempi per andare a far male a quella linea difensiva".

Vasquez gioca in porta.

"Va aiutato, ma lui deve avere personalità e la gestisci anche attraverso la comunicazione. Deve comandare il reparto quando attacca, non sarà facile perché non gioca da tantissimo tempo, ha una grossa responsabilità".