Capello: "Ho detto a Mbappé: facile giocare contro la difesa del Barça". La sua risposta

L'ex allenatore di Real Madrid, Juventus, Milan e Roma, Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport ha analizzato i punti deboli del Barcellona di Hansi Flick, svelando anche un simpatico aneddoto che risale alla recente serata della consegna del Pallone d'Oro (che si è aggiudicato Harry Kane).

Capello ha parlato così del Clasico vinto dal Real Madrid contro i catalani: "Il Barcellona ha avuto tante occasioni? Anche il Real ha avuto diverse occasioni nel Clasico. Quando il Barcellona affronta una squadra avversaria con giocatori veloci, va in difficoltà. Con questo fuorigioco a centrocampo e tutto quello spazio lì dietro, se trovi una squadra con una certa qualità tecnica, come PSG e Real Madrid, ti castigano, non sbagliano".

Poi un aneddoto che riguarda il giocatore che ha deciso il Clasico, Kylian Mbappé, autore di una doppietta. Capello ha spiegato: "Ho parlato con Mbappé alla serata del Pallone d'Oro e gli ho detto: 'Facile giocare contro un avversario che fa il fuorigioco a metà campo'. E lui: 'Sì, sono andato due volte in fuorigioco, ma altre volte invece sono andato in porta...".