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Udinese, Runjaic dopo l'esonero: "Siete stati casa mia, avrete sempre un posto nel mio cuore"

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 21:04Serie A
03.11.2026 21:04Serie A
Fonti preferite
L'ormai ex tecnico bianconero affida a una lettera il suo saluto a Udine: "Comprendo e rispetto la decisione della società. Auguro alla squadra ogni successo"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Kosta Runjaic, oramai ex allenatore dell'Udinese, ha voluto salutare la realtà friulana che è stata casa sua per due anni con una lettera aperta diffusa dal club bianconero attraverso i propri canali ufficiali:

"L'attuale situazione sportiva e il conseguente addio sono per me dolorosi. Negli ultimi due anni e mezzo, Udine è diventata davvero una casa: sia il club che la città. I ​​tanti incontri, le esperienze condivise, i ricordi e le persone che ho avuto il privilegio di conoscere significano molto per me e rimarranno sempre qualcosa di speciale.

Ciononostante, comprendo e rispetto la decisione della dirigenza: ora c'è bisogno di un nuovo slancio e di uno sforzo collettivo da parte di tutti. La società, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi devono restare uniti e remare nella stessa direzione, proprio come ho avuto modo di vedere e apprezzare durante il mio periodo qui.
Sono profondamente grato per tutto ciò che ho vissuto a Udine e desidero ringraziare chiunque mi abbia accompagnato e sostenuto in questo percorso, riponendo fiducia in me: il mio staff tecnico e i collaboratori, tutti i dipendenti del club, la dirigenza – guidata da Gino Pozzo –, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi.

L'Udinese avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Auguro alla squadra ogni successo e, soprattutto, unità e coesione per le sfide che l'attendono. Auguro inoltre al nostro Presidente, Giampaolo Pozzo, tanta forza e una pronta guarigione.

Kosta Runjaic"

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