Fullkrug re dei gol in Germania: i retroscena su due club di A dopo l'addio al Milan

Undici gol nelle prime nove partite: Niclas Fullkrug è l'attuale re dei gol nella classifica marcatori della Bundesliga. E non gol banali: per esempio quello del 2-2 al Borussia Dortmund, che risale a una settimana fa, è stato davvero bellissimo. Dopo l'addio al Milan senza poi troppi rimpianti, il centravanti si è decisamente ritrovato in Patria, mettendosi alle spalle le ultime stagioni anonime e contrassegnate da qualche acciacco fisico.

I contatti con Lazio e Venezia

Il presente di Fullkrug poteva parlare ancora italiano, dopo il termine del prestito in rossonero. Ad inizio estate il Venezia un sondaggio lo aveva fatto, rimasto tale soprattutto per le richieste economiche e l'equilibrio da mantenere all'interno dello spogliatoio arancioneroverde. Il suo nome è stato accostato anche alla Lazio: prima dell'arrivo di Pinamonti c'è chi lo ha proposto alla squadra di Gattuso, ma l'affare non ha mai preso corpo.

Le parole di Fullkrug sull'addio al Milan

Il centravanti tedesco nei giorni scorsi tornato sulla sua avventura in rossonero raccontandosi ai microfoni di MilanNews: "Avrei potuto segnare qualche gol in più e servire qualche assist in più anche al Milan. È stato un periodo un po' sfortunato e non il più efficace dal punto di vista realizzativo, ma credo comunque di aver offerto diverse buone prestazioni. È stato un periodo davvero, davvero bello e conservo un grande affetto per il Milan".

Poi Fullkrug ha spiegato: "Se sarei voluto rimanere più a lungo? Alla fine, la decisione non dipende da una sola persona. C'erano il West Ham e il Milan. Ci sono stati molti cambiamenti ai vertici del Milan e quindi… Continuo comunque a seguire il Milan, guardo le partite e sono ancora in contatto con alcuni giocatori e con i ragazzi. Auguro loro tanta fortuna. Il mio migliore amico al Milan? Ardon Jashari".