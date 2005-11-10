Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Fullkrug re dei gol in Germania: i retroscena su due club di A dopo l'addio al Milan

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 21:08Serie A
03.11.2026 21:08Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Undici gol nelle prime nove partite: Niclas Fullkrug è l'attuale re dei gol nella classifica marcatori della Bundesliga. E non gol banali: per esempio quello del 2-2 al Borussia Dortmund, che risale a una settimana fa, è stato davvero bellissimo. Dopo l'addio al Milan senza poi troppi rimpianti, il centravanti si è decisamente ritrovato in Patria, mettendosi alle spalle le ultime stagioni anonime e contrassegnate da qualche acciacco fisico.

I contatti con Lazio e Venezia

Il presente di Fullkrug poteva parlare ancora italiano, dopo il termine del prestito in rossonero. Ad inizio estate il Venezia un sondaggio lo aveva fatto, rimasto tale soprattutto per le richieste economiche e l'equilibrio da mantenere all'interno dello spogliatoio arancioneroverde. Il suo nome è stato accostato anche alla Lazio: prima dell'arrivo di Pinamonti c'è chi lo ha proposto alla squadra di Gattuso, ma l'affare non ha mai preso corpo.

Le parole di Fullkrug sull'addio al Milan

Il centravanti tedesco nei giorni scorsi tornato sulla sua avventura in rossonero raccontandosi ai microfoni di MilanNews: "Avrei potuto segnare qualche gol in più e servire qualche assist in più anche al Milan. È stato un periodo un po' sfortunato e non il più efficace dal punto di vista realizzativo, ma credo comunque di aver offerto diverse buone prestazioni. È stato un periodo davvero, davvero bello e conservo un grande affetto per il Milan".

Poi Fullkrug ha spiegato: "Se sarei voluto rimanere più a lungo? Alla fine, la decisione non dipende da una sola persona. C'erano il West Ham e il Milan. Ci sono stati molti cambiamenti ai vertici del Milan e quindi… Continuo comunque a seguire il Milan, guardo le partite e sono ancora in contatto con alcuni giocatori e con i ragazzi. Auguro loro tanta fortuna. Il mio migliore amico al Milan? Ardon Jashari".

Articoli correlati

Immagine news 1
Fullkrug brilla in Bundesliga, ma la Germania è lontana. Baumgart: "Guardiamo al futuro"
Immagine news 2
Fullkrug vola a Brema ma non cancella il Milan: "Avrei potuto far di più ma è stato un bel periodo"
Immagine news 3
Milan, guarda che Fullkrug: rinato nel "suo" Werder, più di un gol di media a partita

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:38 Serie A
Frosinone, bomber Raimondo sommerso d'affetto dopo l'infortunio: "Torno presto"
Immagine news 2
22:30 Serie A
Scozia, i convocati: riecco McTominay con Che Adams, insieme ad altri 4 italiani
Immagine news 3
22:26 Serie A
Juventus, dalla Germania: occhi su Ebnoutalib dell'Eintracht. C'è anche il Tottenham
Immagine news 4
22:22 Serie A
Napoli, Politano: "Mi metto sempre in discussione, siamo fragili. Gol presi? Colpa di tutti"
Immagine news 5
22:17 Serie A
Fucilata di Zielinski dai 20 metri: Feyenoord-Inter 0-3 al 54', Chivu in controllo
Immagine news 6
22:16 Serie A
Lo United accorcia le distanze con Bruno Fernandes: rigore prima sbagliato e poi ripetuto
Immagine news 7
22:15 Serie A
Inter, occhi su Dennis Seimen: lo Stoccarda valuta il portiere 25-30 milioni
Immagine news 8
22:11 Serie A
Gattuso l'uomo del momento: mai un ritmo simile da quando allena, il confronto
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Tempo, giovani, progetti: Carnevali è stato perfetto. Ma ora è alla Juve, che non è mai stata così debole
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Vasquez tra i pali. D'Amico: "Fiducia in lui, tranquilli che possa fare bene"
Immagine top news n.1 Juve, via libera all'aumento di capitale: il CdA potrà decidere quando attivarlo. Ecco come funziona
Immagine top news n.2 Napoli, Allegri: "Siamo in 13, ma non è una giustificazione. Mercato? Pensarci serve a poco"
Immagine top news n.3 Insulti sessisti a Ferrieri Caputi, la Procura federale apre fascicolo d'indagine
Immagine top news n.4 Il piccolo azionista con la lanterna e l'appello per Del Piero: Juve, gli interventi più improbabili
Immagine top news n.5 Assemblea degli Azionisti della Juventus, Carnevali: "Per ricostruire ci vuole tempo, non chiacchiere"
Immagine top news n.6 Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford
Immagine top news n.7 Meglio di Karl, di Inacio, di Camarda. Simone Lontani è il 2008 che segna di più in Europa
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Frosinone, bomber Raimondo sommerso d'affetto dopo l'infortunio: "Torno presto"
Immagine box news Serie A Scozia, i convocati: riecco McTominay con Che Adams, insieme ad altri 4 italiani
Immagine box news Serie A Juventus, dalla Germania: occhi su Ebnoutalib dell'Eintracht. C'è anche il Tottenham
Immagine box news Serie A Napoli, Politano: "Mi metto sempre in discussione, siamo fragili. Gol presi? Colpa di tutti"
Immagine box news Serie A Fucilata di Zielinski dai 20 metri: Feyenoord-Inter 0-3 al 54', Chivu in controllo
Immagine box news Serie A Lo United accorcia le distanze con Bruno Fernandes: rigore prima sbagliato e poi ripetuto
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Dominic Vavassori è il Player of the Week della 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, aggiornamenti dall'infermeria: Caprari salta l'Empoli, un mese di stop per Lasagna
Immagine box news Serie B Benevento, Dalle Mura: "Nessuna squadra ci ha messo sotto. Ora testa all'Avellino"
Immagine box news Serie B Ballardini promuove l'Avellino: "È una squadra bella, compatta ed equilibrata"
Immagine box news Serie B Palermo, tegola Bani e Pierozzi: lesione per il capitano, l'esterno si opera
Immagine box news Serie B Modena, frattura del setto nasale per Consiglio: intervento riuscito
Serie C
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, date e orari dei quarti di finale: si gioca l'8 dicembre
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: inibito Vrenna, tre allenatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Cosenza, Lucioni: "Ho costruito una squadra di uomini. Orgoglioso di loro"
Immagine box news Serie C Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio