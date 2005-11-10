Casertana, altro nome per la panchina: spunta Raffaele per il dopo Espinal

TMW
Casertana, altro nome per la panchina: spunta Raffaele per il dopo EspinalTMW
autore
Tommaso Maschio
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:17Serie C
autore Tommaso Maschio
05.10.2026 09:17Serie C
TUTTOmercatoWEB
© foto di TuttoSalernitana.com
In casa Casertana la posizione del tecnico Vinicio Espinal che nonostante un quinto posto con 12 punti in otto giornate è sul punto di essere esonerato dopo la sconfitta contro la Cavese.
I possibili sostituti in panchina
Nella giornata di ieri sono avanzate due piste per la panchina del club campano: la prima porta a Raffaele Biancolino, ex Avellino, che sarebbe balzato in pole, seguito da Roberto Stellone che aveva salutato la Vis Pesaro nei mesi scorsi. A questi però nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo nome. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com si tratta di Giuseppe Raffaele, ex tecnico della Salernitana.
Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato l'addio al tecnico dominicano e la nomina del nuovo allenatore dei Falchetti.
Fonte: Luca Bargellini
Altre notizie Serie C
Oggi
16:18 Serie CTMW
TMWBarletta, spuntano i primi nomi per il ruolo di Ds. Ma non manca la pista della soluzione interna
16:04 Serie C
Anche il comune si inserisce nell'asta per l'acquisizione del logo storico del Catania
15:19 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: salta anche a Caserta. Esonerato Espinal
14:04 Serie C
Rizzetta chiarisce: "Non ci sono offerte per il Campobasso, men che meno trattative per cederlo"
13:58 Serie CUfficiale
UfficialeAdesso arriva anche il comunicato del club: Espinal non è più il tecnico della Casertana
13:50 Serie C
Casertana, che caos! Espinal praticamente esonerato, Semplici l'ultimo nome al vaglio per il post
13:18 Serie C
Non solo Braglia. Per la panchina del Gubbio era spuntato anche Colavitto: il retroscena