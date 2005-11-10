Udogie fa fatica con De Zerbi, la Juve potrebbe riportarlo in Italia. Ma a quali cifre?

La Juventus guarda in casa Tottenham per rinforzare la corsia sinistra. Tra i profili italiani monitorati dalla dirigenza bianconera figura infatti Destiny Udogie, esterno della Nazionale che rappresenta una delle opzioni più interessanti per aggiungere qualità, fisicità e un elemento italiano alla rosa.

La situazione del classe 2002 a Londra viene seguita con attenzione. Udogie, arrivato agli Spurs nel 2022 dopo l'esperienza all'Udinese, non sarebbe infatti considerato un titolare imprescindibile nelle gerarchie di Roberto De Zerbi. Uno scenario che potrebbe favorire una riflessione sul futuro del giocatore e aprire la porta a un possibile trasferimento. Un altro aspetto da valutare, riporta TuttoJuve, riguarda l'impatto economico dell'operazione: il laterale ha ancora un contratto con il Tottenham fino al 2030, elemento che garantisce al club inglese una posizione favorevole nelle trattative, ma il suo valore residuo a bilancio sarebbe oggi stimato tra i 7 e i 9 milioni di euro. Per questo motivo, una proposta intorno ai 15 milioni potrebbe convincere gli Spurs a valutare la cessione.

La Juventus considera Udogie un profilo in linea con la nuova strategia del club: giovane, italiano e già con esperienza internazionale dopo diversi anni in Premier League. Al momento si tratta di un interesse da monitorare, ma nelle prossime sessioni di mercato i bianconeri potrebbero trasformare i sondaggi in un tentativo concreto per riportarlo in Serie A.