Koopmeiners, gol su punizione con l'Olanda: "Sono multifunzionale. In una gara due ruoli"

Sarà la posizione definitiva di Teun Koopmeiners? Non v'è certezza. Intanto da difensore centrale sinistro con l'Olanda a numero 10 per volere del ct Xavi, ha trovato un gol contro la Serbia nel successo per 2-1 di ieri sera. "Ai Mondiali sono già passato da ala destra a mezzala sinistra a centrale. Allora chiesi a Ronald Koeman per scherzo se potessi giocare una volta in porta, ma gli è sembrato un po' troppo", la battuta del giocatore della Juventus, ripresa da AD.nl. Con Luciano Spalletti alla Juventus, intanto, aveva già coperto il ruolo da braccetto a sinistra la scorsa stagione.

Tornando serio, invece, l'ex Atalanta ha spiegato: "Sono un giocatore multifunzionale e mi piace anche poter giocare in queste posizioni. Divertente però che in un'unica partita si trattasse di entrambi i ruoli. In quel caso devi saper leggere bene il gioco". Rimasto in panchina nelle prime tre partite contro Germania, Serbia e Grecia, stavolta nel secondo round contro la nazionale balcanica è partito dal primo minuto. "A vedere la formazione sembrava che io stessi semplicemente al centro della difesa, ma quello era soprattutto in fase difensiva. Quando possibile dovevo in realtà andare subito in avanti, perché a quel punto stavamo con tre difensori e con Joey Veerman davanti a loro", ha detto Koopmeiners.

"Avevo quindi la libertà di inserirmi oltre di lui e aiutare l'attacco come una sorta di numero 10 extra. È stato anche un po' da interpretare a volte, perché ovviamente non puoi sempre correre alla cieca in avanti. Se perdevamo palla dovevo rientrare subito, quindi è stato un gran correre. C'era da prendere le misure, ma mi è piaciuto molto fare così", ha detto nel post-partita. Koopmeiners ha realizzato l'1-0 dopo mezz'ora di gioco con una punizione a rientrare, anche se per un attimo ha pensato che la rete venisse assegnata a Virgil van Dijk nella sua centesima presenza in nazionale: "Ho calciato verso la porta e se nessuno la tocca, la palla entra. Ho pensato per un attimo che Virgil stesse per reclamarlo, ma ha detto subito di non averla toccata. Bello segnare".