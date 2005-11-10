Sampdoria, si teme per il crociato di Sinani. Nei prossimi giorni consulto a Roma

In casa Sampdoria si attende di conoscere l'esito degli esami al ginocchio a cui dovrà sottoporsi il fantasista Danel Sinani infortunatosi nel corso della sfida di Nations League fra Bulgaria e Lussemburgo nella scorsa settimana. Come riporta La Gazzetta dello Sport il giocatore nei prossimi giorni sarà a Roma per un consulto con il professor Pier Paolo Mariani, dove il giocatore sarà accompagnato dal professor Mazzola, storico consulente ortopedico della Sampdoria.

Si teme la lesione del crociato

Il timore in casa blucerchiata è che possano essere confermate le prime indiscrezioni arrivare dalla nazionale lussemburghese, ovvero la lesione del crociato che costringerebbe il classe '97 all'operazione e a un lungo stop che gli farebbe saltare quasi tutto il resto della stagione. Si attendono dunque i nuovi esami prima di nuove comunicazioni da parte del club con il consulto romano che servirà a stabilire anche se occorrerà l’intervento chirurgico o si potrà optare per una terapia conservativa.

Le parole del ct Strasser e di Dardari

Nell'immediato post gara il ct del Lussemburgo Jeff Strasser non era parso ottimista sul recupero di Sinani: “Penso che Danel sarà indisponibile per le prossime 3 partite. Spero non più a lungo, ma siamo molto preoccupati”. Sulla stessa lunghezza d'onda l'attaccante Dardari: “Il suo infortunio sembra grave e questo dispiace a tutta la squadra”.