Juventus attenda su Bidon, ma l'Arsenal è pronto a sbaragliare la concorrenza: offerta da 25 milioni

Arsenal e Juventus stanno monitorando entrambe il centrocampista del Corinthians Breno Bidon, un interesse in aumento in seguito alla sua prima convocazione nella nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti, secondo quanto riportato da Bolavip Brasil. I Gunners avrebbero in programma di offrire più di 25 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza, contando anche sull'aiuto del connazionale Bruno Guimarães per convincere il ventunenne.

L'approccio di entrambi i club è ancora in una fase preliminare, e al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale alla dirigenza brasiliana. Bidon ha collezionato 30 presenze e due gol nell'edizione 2026 del campionato brasiliano, mentre in precedenza il Besiktas si era visto respingere un'offerta da 18 milioni di euro nella scorsa sessione di mercato dopo non essere riuscito a formalizzarla in tempo.

Il Corinthians, gravato da un debito che si avvicina ai 3 miliardi di reais (circa 513 milioni di euro), si trova sotto pressione per fare cassa e difficilmente riuscirebbe a rifiutare un'offerta superiore ai 25 milioni.