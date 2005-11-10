Top 100 giovani italiani: rivelazione Bovio, Pafundi sta quaggiù. Posizioni 45-41

Scavallata la metà della classifica, nella Top 100 dei giovani italiani più interessanti in prospettiva secondo TMW, si cominciano a incontrare anche nomi di peso. Ecco le posizioni dalla 45 alla 41.

45° - ASANE SOW (Basilea)

Chissà che non possa presto esserci spazio in azzurro anche per Asane Sow (nato il 2 maggio 2006 a Seriate, in provincia di Bergamo, da genitori di origine senegalese) nella nuova Nazionale multietnica di Roberto Mancini. Si tratta di un calciatore italo-senegalese che gioca come esterno offensivo, che ha iniziato benissimo, a livello personale, la sua avventura al Basilea. Ha iniziato nei settori giovanili di Salus, Lucento e Virtus Mercadante, dove nella stagione 2022/23 ha dominato i campionati provinciali torinesi con numeri impressionanti. Arrivato alla Pro Vercelli, ha esordito in Serie C nel settembre 2024, accumulando complessivamente 48 presenze e 6 gol in campionato tra il 2024 e il 2026. Nell’estate 2026 è passato al Basilea per circa 600 mila euro (trasferimento record per la Pro Vercelli), firmando fino al 2030 e realizzando già 4 gol in queste prime gare. Tecnicamente è un’ala destra di natura ma schierato principalmente a sinistra, dove sfrutta il piede forte rientrando verso il centro; può giocare anche a destra o da trequartista/attaccante interno. Non è un semplice isolato sulla fascia: taglia dentro per creare superiorità numerica o finalizzare.

La scheda di Sow

Squadra: Basilea

Ruolo: attaccante esterno

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: nessuna

Valore su Transfermarkt: 4 milioni di euro

44° - ANDREA LUONGO (Torino Primavera)

È un 2008, ma è già uno di quelli che ha un identità ben definita. Nasce a Napoli, ma attira subito l'interesse del Torino, che non esita nel metterlo sotto contratto e dargli la chance di militare nelle proprie giovanili. Lui la sfrutta senza esitare e gioca un campionato in Primavera sotto età, tanto per far capire a chiunque avesse dubbi di non aver paura o timore di niente. Adesso gli viene chiesto di fare la differenza e di trascinare i granata e lui pare prendere alla lettera quanto chiesto, visto che ha segnato un gol e fornito un assist nelle prime 2, oltre ad aver trovato spazio con Abate in Coppa Italia. Capitano e 10 della Primavera, recentemente a segno con l'Italia U19, è un trequartista e centrocampista mancino di 178 centimetri. Ha una visione di gioco invidiabile, si inserisce alla perfezione da dietro e sa dettare i tempi con cui avviare l'azione. Ha personalità e maturità superiori alla media, come ha già dimostrato grazie alla sua freddezza nei momenti chiave.

La scheda di Luongo

Ruolo: centrocampista centrale

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 3 con l'U16, 22 e 2 gol con l'U17, 6 e 1 gol con l'U18 e 2 e 1 gol con l'U19

Valore Transfermarkt: 1 milione di euro

43° - SIMONE PAFUNDI (Catanzaro, in prestito dall'Udinese)

Il suo nome è sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori dal 2022: incluso nella lista di The Guardian dei 60 migliori talenti mondiali nati nel 2006,Simone Pafundi ha vissuto persino l'esordio in Nazionale maggiore a 16 anni e 8 mesi (novembre 2022 contro l'Albania, subentrando a Verratti) ma non ha saputo mantenere le altissime aspettative che tutto lo Stivale aveva nei suoi confronti. Così ha dovuto ricominciare dal basso, per convincere chi in lui non crede più. E non è il caso di TMW. Tecnicamente parliamo di un giocatore di grande qualità tecnica, visione di gioco e personalità, molto abile nel dribbling in spazi stretti, nei passaggi filtranti e nella gestione del pallone. La fisicità ridotta lo ha un po' penalizzato nel suo impatto con la Serie A, ma in Serie B sta ritrovando continuità e fiducia, con il Catanzaro che ha visto in lui l'occasione di lanciare un altro giovane italiano di alto livello dopo Liberali. Dopo qualche anno in prestito e una continuità mai trovata, l'obiettivo adesso è quello di rilanciarsi e dimostrare il talento che gli aveva fatto guadagnare la chiamata di Mancini in Nazionale a soli 16 anni.

La scheda di Pafundi

Ruolo: trequartista

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 1 in U16, 5 e 4 gol in U17, 13 e 7 gol in U19, 7 e 1 gol in U20, 5 in U21 e 1 in Nazionale Maggiore

Valore su Transfermarkt: 4,5 milioni di euro

42° - MATHIS MOUT (Monza)

Monza, Monza e ancora Monza. Il centrocampista cresce da esterno alto, poi si adatta un po' a tutti i ruoli, compresi quelli di attaccante e seconda punta, ma alla fine retrocede a centrocampo e trova lì la sua consacrazione definitiva. Poco importa se era riuscito a segnare 20 gol in 2 anni tra Under 17 e Under 18, Juric, così come chi lo ha allenato in Primavera lo scorso anno, lo vede lì. Titolare con assist all'esordio contro l'Inter, vive una stagione di adattamento, nella quale però sta già facendo intravedere qualcosa di interessante. Ci vuole la pazienza di aspettarlo, ma nemmeno troppo perché, anche se è difficile che possa accadere, è convocabile pure dalla Francia. Ha una tecnica individuale eccellente, un ottimo controllo palla nello stretto e spicca per la sua abilità nel leggere in anticipo quello che sarà lo sviluppo dell'azione. Trova l'imbucata verso le punte con naturalezza e, forse grazie a quanto fatto quasi da bambino, sa inserirsi a rimorchio con tempi perfetti.

La scheda di Mout

Ruolo: centrocampista

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U20

Valore Transfermarkt: 2 milioni di euro

41° - LEONARDO BOVIO (Inter U23)

Scrivere della carriera di un 2008 è difficile, ma solo perché è ancora all'inizio. Leonardo Bovio è stato un pilastro del settore giovanile dell'Inter, una colonna a cui però è stato riservato un solo anno di Primavera, dopodiché le prestazioni superlative in tournée con i grandi hanno indotto il club a fargli firmare il rinnovo e a promuoverlo in Serie C con l'Under 23. In fondo, non può che avergli fatto bene sfidare i campioni che hanno in rosa Manchester City, Milan e Juventus. Contro i bianconeri è anche partito titolare e ha fermato senza fatica pure David e Kolo Muani: segnatevi il suo nome sul taccuino. Difensore di 187 centimetri, capisce sempre prima quello che può succedere ed è in possesso di calma olimpica. Nasce da centrocampista, poi con Zanchetta arretra, senza perdere però le sue geometrie e un senso della posizione invidiabile.

La scheda di Bovio

Ruolo: difensore

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 6 con l'U15, 9 con l'U16, 15 con l'U17, 6 con l'U18 e 1 e 1 gol con l'U19

Valore Transfermarkt: 1 milione di euro