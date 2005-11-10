Top 100 giovani italiani: dall’ideale erede di Carnesecchi a Motta. Posizioni 50-46

Arriviamo nella prima metà della classifica di TMW sui 100 calciatori italiani più promettenti nati dal 1° gennaio 2005 in poi. Scopriamo adesso le posizioni dalla numero 50 alla 46, eccole di seguito.

50° - ALESSANDRO ANELLI (Atalanta U23)

A Bergamo la sanno lunga in fatto di portieri, basti vedere il percorso studiato per l'attuale numero uno Carnesecchi. Per questo non può che spiccare il profilo di un ragazzo ancora neanche 18enne che difende i pali della Dea, anche se per il momento si tratta 'soltanto' della seconda squadra che gioca in Serie C. Il cammino nelle giovanili nerazzurre è stato però particolarmente interessante, e lo ha visto bruciare praticamente tutte le tappe, giocando sempre sotto età. Nella scorsa annata, l'ultima fatta in Primavera, ha potuto conoscere anche il contesto internazionale della Youth League, ora per lui c'è il salto nel professionismo. Portiere di discreta statura (arriva al metro e novanta) e reattivo, chi lo conosce in maniera più approfondita lo racconta come uno specialista nel parare i rigori, pur essendo ancora un po' grezzo sul lato tecnico. Una dote che a volte difetta pure ai più grandi e della quale Anelli, se vuole diventare il nuovo Carnesecchi, dovrà trarre il massimo.

La scheda di Anelli

Ruolo: portiere

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: nessuna

Valore Transfermarkt: non noto

49° - LUCA LIPANI (Sassuolo)

La pazienza è spesso una dote che in pochi hanno, ma che nel calcio è essenziale. Luca Lipani ha saputo aspettare il suo momento: cresciuto nel Genoa, si è trasferito al Sassuolo e, piano, piano è stato impiegato sempre di più. Tra la promozione dalla Serie B e lo scorso campionato di Serie A ha messo insieme 46 presenze e ora è già a quota 4 in campionato. Aquilani sa come far rendere al massimo i giovani e sta plasmando il 21enne, di cui tutti parlano benissimo. Questo è l'anno in cui deve fare quello step che tutti si attendono da lui, senza se e senza ma. Mediano, vertice basso o mezzala fa poca differenza. Sa creare superiorità con il palleggio e non ha paura di andare a prendersi la palla molto basso, occupando una posizione vuota. Alto 185 centimetri, funge spesso da filtro ed è molto intelligente, mentre manca ancora nell'ultimo terzo di campo. Non avrà mai numeri offensivi di primo livello.

La scheda di Lipani

Ruolo: centrocampista centrale

Anno di nascita: 2005

Presenze nelle nazionali: 3 con l'U15, 18 e 2 gol con l'U17, 1 con l'U18, 25 e 5 gol con l'U19, 10 e 2 gol con l'U20, 9 e 3 gol con l'U21 e 2 con la Nazionale maggiore

Valore Transfermarkt: 7,5 milioni di euro

48° - SALVATORE CERBONE (Hellas Verona)

Un bagliore, una doppietta calata all'Arezzo in 17 minuti di subentro: questo è stato il modo in cui i tifosi dell'Hellas Verona, ma più che altro gli osservatori del calcio italiano, hanno capito che Cerbone avesse argomenti per essere qualcosa di più che un 'semplice' ragazzo prodotto del proprio vivaio. Un giocatore ancora tutto da formare, questo esterno che a fine mese compirà 19 anni, ed è arrivato in estate dal Casarano, nuova fabbrica di talento della Puglia con cui si era distinto in Serie C. Ancora non è un titolare, ma se il buongiorno si vede dal mattino, ha tutto il modo di imporsi e diventarlo. Cerbone è il classico esterno d'attacco che fa della rapidità, dei guizzi e dei dribbling le sue doti principali. Sotto porta, nonostante la bella doppietta con cui si è di fatto presentato al mondo gialloblù, deve ancora migliorare in incisività, ma le premesse per costruirsi una carriera di tutto rispetto sono evidenti e richiedono di essere coltivate.

La scheda di Cerbone

Ruolo: esterno d'attacco

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U20

Valore Transfermarkt: 1,7 milioni di euro

47° - FEDERICO CASSA (Catanzaro, in prestito dal Bologna)

Quando hai la fortuna e la bravura di passare dal vivaio dell'Atalanta, nella maggior parte dei casi hai un futuro importante davanti a te. Il centrocampista classe 2006 ha iniziato con la Dea, usufruendo anche della seconda squadra in Serie C, che lo ha abituato subito ai ritmi del calcio vero. Sarri, malgrado abbia solo 20 anni, ha voluto vederlo in ritiro, lo ha utilizzato nei preliminare di Conference League, ma poi ha deciso insieme alla società di sacrificarlo per arrivare a Rowe. A fiutare l'affare è stato Sartori, che lo conosce benissimo, e non ha esitato nell'accoglierlo al Bologna. Poi, di comune accordo, le parti hanno concordato un prestito in Serie B al Catanzaro per permettergli di avere più spazio. Dotato di una buona struttura fisica, è incisivo negli ultimi 30 metri grazie alla visione degli spazi offensivi. Utile per aprire le difese avversarie, è resistente e prezioso nei duelli aerei. Riesce anche a inserirsi con costanza con tempi spesso corretti.

La scheda di Cassa

Ruolo: centrocampista

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 2 e 1 gol con l'U19, 2 con l'U20 e 1 con l'U21

Valore Transfermarkt: 700mila euro

46° - EDOARDO MOTTA (Lazio)

La storia di Edoardo Motta è particolarissima e merita di essere raccontata. A 16 anni è titolare negli Under 17 dell'Alessandria, poi il passaggio al Monza, con cui gioca con non troppa continuità nell'Under 18 e in Primavera. La Reggiana di Lotito fiuta il colpo e così lo tessera nel 2023-2024, investendo su di lui per il futuro. L'anno successivo esordisce in Serie B e in Coppa Italia, ma è il 2025-2026 a farlo conoscere a tutti. Dopo 20 presenze con 30 gol subiti in cadetteria, a gennaio arriva la chiamata della Lazio per sostituire Mandas nel ruolo di vice, ma l'infortunio di Provedel cambia presto i piani e obbliga Sarri a proporlo da titolare. La risposta del classe 2005 è superlativa, con l'indimenticabile notte di Bergamo, quando parò 4 rigori trascinando i biancocelesti in finale di Coppa Italia, entrata nella storia. Con i suoi 194 centimetri copre in maniera egregia la porta ed è spesso posizionato correttamente tra i pali, oltre che sicuro e coraggioso nelle uscite alte. Può crescere con la palla tra i piedi, visto che al momento ha una gestione molto pragmatica del possesso.

La scheda di Motta

Ruolo: portiere

Anno di nascita: 2005

Presenze nelle nazionali: 1 con l'U17 e 1 con l'U21

Valore Transfermarkt: 8 milioni di euro