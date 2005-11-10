Top 100 giovani italiani: Bombino americano, l’ennesimo Esposito. Posizioni 55-51

Arriviamo al centro della nostra classifica dedicata ai 100 migliori calciatori italiani nati dal 1° gennaio 2005 in poi. Di seguito ecco dunque le piazze che vanno dalla 55 alla 51.

55° - LUCA BOMBINO (Stoke City)

Tu vuò fa l'americano? La domanda è stata già posta, o comunque presto lo sarà, anche a Bombino, terzino sinistro nato e cresciuto negli Stati Uniti d'America e oggi finito nello storico club dello Stoke (attualmente in Championship, secondo livello in Inghilterra), il quale ha tutti i requisiti necessari per ottenere il passaporto italiano. Probabilmente gli occhi degli addetti ai lavori, e di chi in Federcalcio è addetto a segnalazioni di questo genere, si sono già posati su di lui in queste prime settimane di avventura in Europa. Per averlo, lo Stoke ha versato 4 milioni di euro nelle casse del San Diego: ancora Bombino non è titolare, ma sta ottenendo comunque un minutaggio significativo per provare a lasciare il segno. Nato e cresciuto in California da una famiglia italiana, è un cosiddetto stantuffo per la corsia di sinistra, dove può sfruttare la corsa e la conduzione palla con il mancino. Aggressivo nell'interpretazione del ruolo, soffre ancora alcuni aspetti della fase difensiva ma - in un calcio come quello italiano che si appoggia ancora tanto ai cosiddetti 'quinti' - è dotato di una progressione che non si può ignorare. Fino a qui ha sempre rappresentato gli USA, con cui è arrivato fino all'U20: qualcuno in FIGC proverà a fargli cambiare idea, finché è in tempo?

La scheda di Bombino

Ruolo: terzino sinistro

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 1 con l'U17 (Stati Uniti), 4 con l'U19 (Stati Uniti), 10 con l'U20 (Stati Uniti)

Valore Transfermarkt: 4 milioni di euro

54° - EDDY KOUADIO (Monza, in prestito dalla Fiorentina)

Sarà anche un ragazzo che deve prendere del tutto dimestichezza con la realtà della Serie A, ma Juric non sembra essere influenzato da tali pensieri nelle sue valutazioni, tanto da non privarsene mai quando deve scegliere i titolari del suo Monza. Numeri alla mano, infatti, il difensore italo-ivoriano arrivato in prestito secco dalla Fiorentina è il giocatore più utilizzato dalla squadra brianzola. E non è un caso se Mancini lo ha portato con sé in questa maxi-sosta, anche se su questo influisce la possibilità di farselo soffiare dalla Costa d'Avorio. Profilo tecnico ancora tutto da definire, Kouadio è capace di giocare quasi indistintamente da centrale (sia a tre che a quattro) che da terzino sulla fascia destra, volendo persino da quinto di centrocampo, pur con caratteristiche da esterno bloccato. Per il momento al Monza viene utilizzato da braccetto, a Firenze però ha giocato anche in corsia, sia in Primavera che poi in prima squadra.

La scheda di Kouadio

Ruolo: difensore centrale, terzino destro

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U18, 2 con l'U19

Valore Transfermarkt: 6 milioni di euro

53° - MATTIA ESPOSITO (Bari, in prestito dal Napoli)

Che Bari e Napoli siano legate da un filo comune - chiamato De Laurentiis - non suona certo come una novità, ma magari il nome di questo interessante talento offensivo che gli azzurri hanno mandato a giocare in Puglia potrà risultare nuovo. Fantasista classe 2008 cresciuto nel vicino Sorrento, l'ennesimo Esposito prodotto dal calcio campano ha tutte le sembianze di uno da osservare. Il Napoli ha speso quasi 1 milione di euro in estate per farlo suo, cedendolo poi in prestito secco ai Galletti, dove ha già ricoperto vari ruoli, giocando sia da esterno sulle due fasce che più accentrato, come seconda punta. Lui, racconta chi lo conosce, si sente fantasista ed ha infatti tutti i tratti distintivi del numero 10: rapido nel pensiero e nelle giocate, ha una dote che gli allenatori del presente apprezzano, è un altruista, uno che ama più mandare in porta i compagni che non cercare la gloria personale. Interessante sul piano tecnico, deve ancora strutturarsi fisicamente, ma con l'obiettivo di non perdere la rapidità sulla quale può contare attualmente. A Napoli lo tengono d'occhio, convinti di aver trovato finalmente un campano da poter tifare.

La scheda di Esposito

Ruolo: fantasista, esterno d'attacco

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 3 con l'U18, 1 con l'U19

Valore Transfermarkt: 500mila euro

52° - FABIO RISPOLI (Sudtirol, in prestito dal Como)

Quando un allenatore come Fabregas nota il tuo talento e ti lancia in campo neanche maggiorenne - per quanto fosse ancora il contesto della Serie B - non può che nascere una scia. Che è un po' quanto avvenuto nel caso di Rispoli, giovane centrocampista di qualità che in divisione cadetta ci è tornato in questa stagione, con il Sudtirol, per trovare maggior spazio e impiego, dopo aver giocato la precedente stagione (la 2024/25) in Serie C, in prestito alla Virtus Verona. Giocatore dal fisico minuto (non arriva al metro e settanta di altezza), Rispoli è però il classico 'trottolino' di centrocampo e quando si tratta di andare in recupero, più che al duello punta alla lettura preventiva e al gioco d'anticipo. Il suo punto di forza - e Fabregas approva - è però nella classe e nella tecnica, visto che è capace di giocare senza affanni anche in spazi ridotti, oltre a spiccare nella conduzione della palla e nelle idee di passaggio, sia per la pura costruzione che quando c'è da andare a caccia della profondità. Capace di leggere bene anche gli spazi e di proporsi in zona tiro, se riuscisse a migliorare la sua dote di gol potrebbe diventare universale.

La scheda di Rispoli

Ruolo: centrocampista centrale

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 5 con l'U19, 7 con l'U20, 1 con l'U21

Valore Transfermarkt: 6 milioni di euro

51° - RIYAD IDRISSI (Cagliari)

Non sarà un infortunio al crociato a fermarne la crescita. Il terzino sinistro non è calcisticamente mai uscito dalla Sardegna fino a 2 anni fa, quando il prestito al Modena era la classica prova del nove, che lui ha superato a pieni voti. L'esordio in Serie A è stato più che positivo, con 23 presenze e 2 gol, ma nel momento in cui tutto sembrava essere in discesa, il ko fisico che non ti aspetti. La speranza, oltre al fatto che si riprenda il prima possibile, è che continui a scegliere l'Italia come fatto per le giovanili, malgrado il Marocco lo monitori con grande attenzione. Terzino mancino molto rapido, preciso nei cross e in grado di spingere con frequenza, alternando sovrapposizioni esterne ad altre interne. Ha un ottimo senso della posizione in fase difensiva, sa colpire bene il pallone anche di testa. Il suo essere arrembante è un punto di forza, ma allo stesso tempo anche una debolezza perché fatica a temporeggiare ed è troppo irruento nei duelli uno contro uno.

La scheda di Idrissi

Ruolo: terzino sinistro

Anno di nascita: 2005

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U19, 7 con l'U20 e 3 con l'U21

Valore Transfermarkt: 4 milioni di euro