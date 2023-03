Roma, Mourinho esulta e non si nasconde: "Siamo felici, ma arriviamo stanchi al derby"

La Roma è ai quarti di finale di Europa League. Un traguardo raggiunto grazie al doppio confronto vinto contro i baschi della Real Sociedad. Così il tecnico dei capitolini, José Mourinho, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la prestazione fatta dai suoi questa sera all'Anoeta di San Sebastián: "Abbiamo iniziato molto bene, con ambizione, coraggio e voglia di segnare. Perché è sempre difficile giocare novanta minuti difendendo: per questo abbiamo provato ad iniziare forte. Ciò che è sicuro è che abbiamo abbassato la tensione dello stadio. I miei ragazzi hanno fatto una grande partita e posso dire che hanno meritato i quarti, soprattutto se pensiamo che la Real Sociedad è quarta in Liga".

In che condizioni prepareremo il prossimo derby?

"Siamo felici per il traguardo raggiunto, ma è vero che torniamo a casa con stanchezza: non dobbiamo nasconderci".

Cosa spero per il sorteggio di domani?

"Ci sono squadre come la Juve, l'Arsenal o lo Sporting, lo United: non potrà mai essere un buon sorteggio per noi. Ma faremo il possibile, sapendo che avremo dalla nostra l'Olimpico pieno. Servirà comunque per far crescere i ragazzi: ora però non parlo di obiettivi più grandi".