Roma, nuovo e giovane obiettivo per l'attacco dalla Spagna. Nel mirino c'è Arevalo

C'è un nuovo obiettivo in attacco per la Roma, un giovanissimo attaccante che arriverebbe nella Capitale d'Italia dalla seconda divisione spagnola.

Si chiama Jeremy Arevalo, è un classe 2005 nato in Spagna ma dal passaporto dell'Ecuador (rappresenta al momento il paese del Sudamerica) ed è cresciuto nelle giovanili del Racing de Santander, club delle divisioni inferiori iberiche (attualmente nell'equivalente della nostra Serie B) con il quale ha fatto la sua prima apparizione nel calcio dei professionisti nel 2023, sempre in serie cadetta.

Attualmente è in testa al campionato con il suo Racing, che sogna quindi il ritorno in Liga a distanza di diverso tempo dall'ultima volta. Anche grazie ai gol di Arevalo, che sono 12 nelle prime 7 giornate. Il classe 2005 ha un contratto in vigore con il Racing fino al 30 giugno del 2027.