Gasp ok, Il Tempo: "La Roma vince in trasferta e torna quarta in classifica"
"La Roma vince in trasferta e torna quarta in classifica": questo titolo è presente in prima pagina su Il Tempo, nello specifico in taglio alto. La formazione di Gasperini archivia velocemente il passo falso di sabato sera sul campo dell'Atalanta, andando a vincere per 0-2 a Lecce grazie alle reti dei suoi due centravanti Ferguson e Dovbyk. Quarto posto in solitaria occupato per poche ore, perché in serata ha vinto anche la Juventus (0-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo).
Si parla anche della metà biancoceleste della capitale, con il seguente titolo e sempre in taglio alto: "La Lazio in emergenza aspetta la Fiorentina". Tra cessioni e infortuni, Sarri arriva con la squadra decimata alla sfida contro i viola (rinfrancati dal successo last minute sulla Cremonese del weekend).
