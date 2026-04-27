Roma, nuovo sondaggio per Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter c'è anche il Napoli

Il mercato non dorme mai, neppure nel pieno della stagione. In casa Roma si comincia già a pianificare il futuro e tra i nomi monitorati per rinforzare il centrocampo spicca quello di Davide Frattesi, attualmente all’Inter.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club giallorosso segue da tempo il profilo del giocatore e negli ultimi giorni avrebbe effettuato nuovi sondaggi per raccogliere ulteriori informazioni. Un interesse condiviso anche da altri club, tra cui il Napoli, che mantiene alta l’attenzione sul centrocampista.

Al momento, però, la situazione interna a Trigoria non ha consentito di andare oltre una fase esplorativa. Le difficoltà organizzative e il clima poco stabile non hanno permesso di approfondire concretamente il discorso, rendendo prematuro parlare di una trattativa vera e propria.

La sensazione è che il nome di Frattesi resti cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza romanista, ma per eventuali sviluppi sarà necessario attendere un contesto più favorevole.