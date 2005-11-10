La Roma comincia a delineare le strategie per il mercato di gennaio, con l'obiettivo prioritario di regalare a Gian Piero Gasperini quell'esterno offensivo che il tecnico chiede ormai dal suo arrivo nella Capitale. A poco più di un mese dall'apertura della sessione invernale, fissata per il 2 gennaio, è in programma un summit tra l'amministratore delegato Galantic, l'area sportiva e quella tecnica. All'incontro potrebbe partecipare anche il presidente Dan Friedkin, chiamato a dare il via libera agli investimenti necessari per rinforzare l'organico.

Il vertice potrebbe svolgersi mercoledì a Parigi

Come riportato dal Corriere dello Sport, Friedkin è stato invitato dal presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ad assistere all'impegno di Champions League di mercoledì. Qualora il numero uno giallorosso dovesse accettare l'invito, il summit di mercato potrebbe svolgersi in presenza proprio nei pressi del Parco dei Principi. Sul tavolo ci sarà soprattutto la questione dell'esterno offensivo: per alcuni dei profili individuati da Tony D'Amico sarà necessario autorizzare un investimento da almeno 35 milioni di euro, mentre per altri si potrebbe lavorare sulla formula del prestito con riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League.