Secondo quanto riportato da El Gol Digital, l'Atletico Madrid è tornato a valutare l'acquisto di Mason Greenwood per rinforzare la propria rosa. Il club della Liga spagnola aveva già seguito l'attaccante la scorsa estate - così come la Roma - e ora starebbe pianificando un nuovo assalto.

Roma su Lookman

L'assalto sarebbe subordinato agli sviluppi di mercato legati ad altri giocatori. Diverse società di Premier League sono infatti interessate ad Alex Baena, mentre la Roma starebbe monitorando la situazione di Ademola Lookman.

Anche il Napoli osserva

Parallelamente, anche il Napoli ha avviato un attento monitoraggio su Greenwood; gli osservatori del club azzurro avrebbero seguito da vicino la sfida di Champions League disputata tra Fenerbahçe e Liverpool per visionare l'ala venticinquenne, il cui rendimento sta attirando l'attenzione di numerosi club in tutta Europa.

Il Fenerbahce fa muro

Nonostante il crescente interesse nei confronti del giocatore, la dirigenza del Fenerbahçe non sembra avere alcuna intenzione di privarsi di Greenwood durante la finestra invernale di calciomercato. Nella stagione in corso con la maglia del Fenerbahçe, Greenwood ha finora totalizzato 20 presenze complessive, riuscendo a mettere a segno 10 reti e a fornire 4 assist ai compagni.