Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani in casa dell'Ascoli.

Prima della sostai hai detto che il problema era strutturale della squadra e che praticamente bisognava ripartire da zero. Ti chiedo in questa sosta che cosa è successo e a che punto siamo oggi, visto che era un problema strutturale e si partiva da zero?

"Buongiorno, ha fatto scalpore questo problema strutturale in maniera clamorosa e ho visto che tutti quanti abbiamo dato un significato diverso al significato vero del termine. Sono passati 15 giorni, abbiamo lavorato, siamo stati bene tra di noi, nel senso che abbiamo cercato di confrontarci, di allenarci, però penso che siano state due settimane dove la squadra ha lavorato molto."

Il direttore sportivo in conferenza stampa ha detto che in questa situazione abbiamo sbagliato tutti, probabilmente ogni componente ha commesso degli errori. Avete fatto una riflessione con lo staff tecnico? Ritieni che siano stati commessi degli errori da parte della squadra, da parte tua? Avete riflettuto anche voi su questo?

"Io penso che più persona qualificata del direttore in questo momento non ci sia. Che io abbia fatto degli errori è palese sennò non avremmo nove punti e mi sono preso tutte le mie responsabilità con la società e con i giocatori. Di conseguenza, ognuno dovrà prendersi eventualmente le proprie responsabilità, come ha fatto la squadra nei miei confronti nel confronto, come ha fatto il direttore. Le responsabilità ce le ho assolutamente altrimenti non sarei stato in questa situazione di classifica.”

"Gallo non si tocca", allo striscione la tifoseria ti ha dimostrato grande affetto, grande stima. Credo che sia stato un bel segnale da parte della piazza, volevo capire se volevi dire qualcosa alla tifoseria.

"Io penso che non debba dire nulla alla tifoseria, ho visto, ma non devo dire nulla, nel senso che io so come sono loro e loro sanno come sono io, quindi altro non ho da dire."

Fisicamente com sta la squadra e come è la situazione in infermeria?

"A parte ci sono Pellizzari che ha iniziato ad accelerare non so se per la partita di di martedì o per quella del fine settimana e Tsajoudt che ha cominciato a calciare e quindi siamo prossimi anche per lui al rientro in squadra. Valoti e Marchizza si sono allenati con la squadra da metà settimana, quindi vengono in ritiro con noi, vengono ad Ascoli con me e gli altri sono disponibili, fondamentalmente tutti disponibili tranne Pellizzari e Tsajoudt ."

In questo periodo di sosta si è parlato anche di modulo e qualcuno ha pensato che potessi passare a una difesa a quattro. Ti chiedo, avete provato la difesa a quattro e magari è probabile vederla? È una prospettiva, è un nuovo sistema a cui affidarsi?

"Abbiamo lavorato in maniera, spero proficua, come era giusto fare e da qui partiremo, vedremo."

Parliamo di Ascoli, squadra terza in classifica, miglior difesa del campionato. Che partita sarà domani, quali saranno le difficoltà e se ti aspettavi un Ascoli così in alto, visto che è una neopromossa, può essere un po' la sorpresa di questo avvio di stagione?

"Sarà una partita contro una squadra che sicuramente sta facendo molto bene e quindi ha i favori del pronostico nettamente a loro favore, è una squadra che gioca bene, che ha trovato le situazioni giuste per proseguire quello che hanno fatto di buono nella passata stagione vincendo i playoff. Sono tanti i pensieri della mia squadra, io devo pensare alla mia squadra, Ascoli penserà a loro. La realtà è che sono terzi in classifica quindi meritano tutto il massimo del mio rispetto."

Domani ad Ascoli non ci saranno i tifosi del Vicenza come a Verona, cosa ne pensi di questa decisione?

"l calcio senza i tifosi di casa e senza i tifosi ospiti è un qualcosa di monco, poi le motivazioni perché siamo gemellati con il Pescara sono delle assurdità per togliere il problema in maniera semplice. Penso che i nostri tifosi siano sempre contraddistinti, da che ci sono io, per una correttezza e un tifo pro Vicenza, quindi mi sembra una cosa non giusta, non corretta, però ormai siamo abituati anche a questo."

Adesso c'è stata la sosta e un super lavoro perché ci sono tre partite ravvicinate in otto giorni, la squadra fisicamente sta bene e, essendoci tre partite così ravvicinate, giustamente un allenatore fa anche un po' di conti, possibili turnover?

"Per quanto riguarda domani chiaramente no, poi dopo in funzione di quello che mi dirà la partita domani valuterò quelle che potranno essere le scelte martedì, dobbiamo affrontare tutte le partite nel miglior modo considerando quella più vicina la più importante, sia per idea di gioco sia per risorse dei giocatori fisiche."

Dal punto di vista della testa, mentale, come sta? Perché a volte quando ci sono questi momenti di difficoltà è difficile ritrovare l'entusiasmo

"È chiaro che arrivi da tre sconfitte, non può essere un gruppo che sprizza gioia in ogni momento, però sotto questo punto di vista posso dire che la squadra ha vissuto molto bene questi allenamenti con lo spirito giusto, non c'è stato uno che ha lesinato energie nel lavoro."

Come hai vissuto tu, Fabio Gallo, l'essere stato messo in discussione e come vive l'uomo?

"Sto bene, faccio il mio lavoro, sono conscio dei rischi che si corre a fare questo mestiere. Ho sempre affrontato tutto a testa alta sia nei 700 giorni dove ho festeggiato sia in questi giorni dove sicuramente ho poco da festeggiare ma ho tanto da dare."

Volevo chiederti, questi dieci giorni avete lavorato a porte chiuse, anche l'amichevole, vi è servito anche per ricompattarvi in queste situazioni, magari per provare delle cose nuove?

"Abbiamo lavorato a porte chiuse perché era un momento dove volevamo stare più tranquilli ma non perché qualcuno ci disturba, ma perché volevamo stare tranquilli senza nessun motivo, senza nessuna mancanza di rispetto per nessun tifoso perché poi dopo magari veniamo qua a mangiare e incontriamo i tifosi e parliamo. Quindi non bisogna vederci sempre qualcosa di timore in una scelta che dalle altre parti d'Italia è quasi la normalità. Noi lo facciamo due giorni a settimana di solito ma nelle altre società è quasi la normalità fare sempre a porte chiuse. L'ho deciso io e l'ho fatto per questo motivo. Come avrei fatto anche altre cose dopo la partita di Cremona. Le porte chiuse soltanto per far stare tutti più sereni, anche i ragazzi, solo per quello. Abbiamo sempre parlato con serenità, i ragazzi vedo che si confrontano senza problemi con chi viene a trovarci, soltanto un po' di tranquillità nell'allenamento."