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Roma, domani il Parma: a breve la conferenza stampa di GasperiniLive TMW
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Marco Campanella
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Oggi alle 13:10Serie A
autore Marco Campanella
20.11.2026 13:10Serie A
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Domani alle 18.00, la Roma sarà ospite del Parma di Alberto Gilardino allo Stadio Ennio Tardini per il match della dodicesima giornata di Serie A. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà la gara in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.
13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
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