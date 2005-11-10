Empoli, tegola Magnino: necessario un intervento chirurgico per l'ernia addominale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 12:49Serie B
autore Daniel Uccellieri
20.11.2026 12:49Serie B
Magnino dovrà operarsi per un'ernia addominale post traumatica: il centrocampista non tornerà in campo nel 2026.
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L'Empoli dovrà fare i conti con un'altra assenza pesante. In vista della sfida contro il Pisa, in programma domani, gli azzurri continuano a fare i conti con una lunga lista di indisponibili e la sosta non ha permesso a tutti di recuperare.
Tra questi c'è Luca Magnino, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un'ernia addominale post traumatica. La notizia è riportata da La Nazione, secondo cui il centrocampista ha ormai concluso il proprio 2026, senza possibilità di tornare in campo prima della fine dell'anno.
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