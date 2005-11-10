Mister Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Como, valida per il dodicesimo turno di Serie A. Tra le varie dichiarazioni, il tecnico rossoblù ha speso belle parole per il collega Cesc Fabregas, mostrandosi pronto però anche a fargli uno scherzetto.

Il pensiero di Pisacane sul Como

Come si affronta il Como?

"Non dobbiamo rincorrere continuamente il loro possesso, né farci trascinare dalle loro rotazioni. Dovremo essere bravi a impostare una pressione orientata, decidendo noi dove il Como dovrà giocare e in quale porzione di campo. Hanno giocatori molto mobili. Spesso schierano un doppio play e due trequartisti, con uno di questi, oltre a Nico Paz, che può partire largo per poi accentrarsi, lasciando al terzino il compito di garantire ampiezza. Dovremo essere bravi a schermare Perrone, Da Cunha, in base a chi scenderà in campo. Li abbiamo studiati per non commettere errori".

Ci racconta del tipo di rapporto che ha con Fabregas?

"Sapete già quanto lo stimo. Sia io che lui siamo cresciuti tanto come allenatori. Lui è un allenatore che non fa riferimento alla sua carriera da giocatore. Cerca di educare i suoi calciatori a giocare a calcio, è un qualcosa che sposo in pieno anche se abbiamo percorsi diversi. Nell’ultimo periodo ci siamo sentiti una volta, domani mi farà piacere abbracciarlo".

Firmerebbe per un pareggio a Como?

"Non ho mai messo la firma in niente nella mia vita. Domani andiamo a Como pensando che sarà dura, durissima. Se domani dovessimo fare le cose che abbiamo provato, abbiamo una percentuale alta che possa succedere di fare anche bottino pieno".